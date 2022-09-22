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مصادر فلسطينية: إصابة 8 مستوطنين بعملية طعن قرب رام الله واستشهاد المنفذ

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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