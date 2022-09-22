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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب اللبناني إلى 34 شخصا
مصادر فلسطينية: إصابة 8 مستوطنين بعملية طعن قرب رام الله واستشهاد المنفذ
القناة 12 العبرية: اصابة 8 مستوطنين أثناء عـملـية طعـن عند حاجز بيت سيرا قرب رام الله 5 منها طعنا و3 برذاذ الفلفل لدى محاولة السيطرة على المنفذ
الاعلام العبري: ارتفاع عدد الإصابات في عملــــــية الطعـــــن قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله إلى 5 مستوطنين
الاعلام العبري: إصابة 3 مستوطنين بعملــــــية طعـــــن قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله في الضفة الغربية
الرئيس رئيسي يؤكد لمسؤولي وسائل الاعلام الاميركية أنه ليس ضد نشر أقواله لكن يجب نقلها بالضبط وليس نقل الانطباعات عنها
الرئيس رئيسي لدى لقائه مسؤولي وسائل الاعلام الاميركية: لا مانع أمام سفر الصحفيين الأمريكيين إلى إيران لكن يجب أن يكونوا صادقين بنقل الأخبار
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري يلتقي ممثلي هولندا والاتحاد الاوروبي في اطار نشاطاته الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي
الاعلام العبري: قوات الاحتلال تعتقل منفذ عملية دهس مجند بعد اطلاق النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية
ا ف ب: لافروف يرفض أمام مجلس الامن الاتهامات الغربية بشأن أوكرانيا
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب اللبناني إلى 34 شخصا
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش
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