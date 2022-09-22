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رويترز : "إسرائيل" ستزود الإمارات بصواريخ سبايدر اعتراضية

رويترز :
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

افادت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين ان الكيان الإسرائيلي سيزود الإمارات بصواريخ سبايدر اعتراضية من طراز رفائيل.

العالم- الامارات

وأكدت المصادر أن "الإمارات حصلت على تكنولوجيا إسرائيلية لصد هجمات ​الطائرات المسيرة​ كالتي استهدفت ​أبو ظبي​".

وفي الثالث من كانون الثاني من هذا العام، أعلنت شركة الدفاعات الإلكترونية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، أنها ستزود سلاح الجوي الإماراتي بأنظمة دفاعية متطورة في صفقة بقيمة 53 مليون دولار أمريكي، سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات، موضحة أن الصفقة تشمل أنظمة الإجراءات المضادة المباشرة للأشعة تحت الحمراء، والتي تستخدم حزمة الأشعة تحت الحمراء لحماية الطائرات من صواريخ أرض-جو، حيث يقوم هذا النظام بإطلاق شعاع ليزر إلى أعلى الصاروخ وحرفه عن الطائرة.

كما يشتمل العقد على أنظمة الحماية الذاتية للحرب الإلكترونية المحمولة جوا، والتي توفر قدرات الإنذار بالرادار والليزر والتحذير من الصواريخ، وتوفر الشركة الإسرائيلية للإمارات نظام "C-MUSIC" للدفاع الذاتي، والذي يتضمن نظام إنذار جوي يعمل بالأشعة تحت الحمراء قائم على الليزر، وهذا سيوفر مستويات عالية من الحماية".

وفي يوم 17 يناير/كانون الثاني 2022، أصيبت الإمارات العربية المتحدة في عقر دارها، في أبو ظبي، من خلال هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ بالستية يمنية.

وقبل ذلك شهدت في يوليو/تموز 2018 ثم في مايو/أيار 2019 هجمات بطائرات بدون طيار.

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