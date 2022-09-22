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موسكو تدرس تقديم مساعدات إنسانية للبنان

موسكو تدرس تقديم مساعدات إنسانية للبنان
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي في لبنان الكساندر روداكوف أن  موسكو تدرس تقديم مساعدات إنسانية للبنان ولهذا السبب سيزور بوغدانوف بيروت عندما تسنح له الفرصة.

العالم - لبنان

وقال في حديث إذاعي روسيا أكدت مرارا وتكرارا استعدادها لتزويد لبنان بالنفط والحبوب، والمفاوضات بهذا الشأن، لفت روداكوف الى ان روسيا تدرس امكانية تقديم المساعدات الانسانية للشعب اللبناني.

واضاف، على الرغم من الظروف السيئة بحسب وسائل الاعلام الغربية الا ان روسيا ستجد امكانية المساعدة، مضيفا انه التقى وزير الاقتصاد اللبناني الذي قال ان هناك علاقات وصفقات ثنائية تجارية خاصة بالمحروقات والقمح من قبل الشركات الخاصة التي هي مستمرة باستيراد المواد الغذائية من روسيا.

وكشف ان روسيا مدت الشعب اللبناني ب 420 طن من زيت دوار الشمس عبر البرنامج الغذائي العالمي وسيتم الاعلان لاحقا عن عملية التوزيع، معلنا أن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف سيزور لبنان عندما تسنح له الفرصة، بهدف العمل على مساعدة الشعب اللبناني واخراجه من قاع الهاوية.

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موسكو تدرس تقديم مساعدات إنسانية للبنان

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