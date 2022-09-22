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الرئيس رئيسي: ان لم تكن هناك ضمانات تكفل استمرار الاتفاق النووي فان المستثمرين لن يتعاملوا مع ايران

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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