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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
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غیاهب الکیان
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الرئيس رئيسي: ما الذي تغير في زمرة خلق الارهابية لكي تحتضنها الدول التي كانت قد ادرجتها سابقا على لائحة الارهاب سابقا
الرئيس رئيسي: زمرة خلق الارهابية ترتكب الجرائم على غرار ما تفعله داعش
الرئيس رئيسي: الزمرة الارهابية التي نفذت سلسلة اغتيالات في ايران قبل اربعين عاما قتلت اكثر من 17 الف مواطن
الرئيس رئيسي: لدينا العديد من العقود والاتفاقيات مع روسيا وهي تعود لسنوات مضت وفي المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها
الرئيس رئيسي: لن ندخر جهدا باتجاه حل ازمة اوكرانيا
الرئيس رئيسي: الحل للازمات ليس الحروب وانما الحوار
الرئيس رئيسي: اعلنا بشكل واضح بشأن اوكرانيا اننا على استعداد للتوسط بين طرفي النزاع
الرئيس رئيسي: الاحتجاجات النقابية وغيرها موجودة في ايران ونحن نستمع للمحتجين لكن ينبغي ان نفرق بين الاحتجاج واعمال الشغب
الرئيس رئيسي: يجب ان لا تكون هناك ازدواجية في المعايير والحفاظ على حقوق الانسان يجب ان لا يتم وفق ذلك
الرئيس رئيسي: كلمة الفصل في هذه القضية هي للسلطة القضائية
الرئيس رئيسي: ان لم تكن هناك ضمانات تكفل استمرار الاتفاق النووي فان المستثمرين لن يتعاملوا مع ايران
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش
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