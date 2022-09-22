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الناتو يدين الاستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا

الناتو يدين الاستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أعرب حلف الناتو عن إدانته "بأشد العبارات" للاستفتاءات المعلنة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه شرق، وجنوب أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا.

العالم-اوروبا

ووفقا لبيان الحلف: "ندين بأشد العبارات خطط إجراء ما يسمى بالاستفتاءات حول ضم روسيا للمناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، ولا تعترف دول الناتو بهذا الضم غير القانوني، فهذه الأراضي تابعة لأوكرانيا، وندعو جميع الدول إلى رفض هذه الاستفتاءات".

وشدد الناتو على أن القرارات الأخيرة للقيادة الروسية، بما فيها التعبئة الجزئية، "تؤدي إلى تصعيد الصراع"، مؤكدا "دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف البيان أن "دول الناتو لا تزال مصممة على تقديم المساعدات السياسية والعملية لأوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي ومتحدة في استعدادها للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف".

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الناتو يدين الاستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا

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