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خلال اللقاء مع رئيس زيمبابوي

رئيسي: تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة لمنع تطورها

رئيسي: تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة لمنع تطورها
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي خلال لقائه مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، في نيويورك، بأن تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة الرامية لمنع تطور هذه الدول.

العالم - إیران

وفي اللقاء الذي جرى الخميس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار رئيسي إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وقال: هناك إمكانية لتوسيع تعاون إيران مع زيمبابوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتعدين والزراعة والتكنولوجيا.
وأكد الرئيس الإيراني على الإسراع بتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، وقال: إن تعاون الدول المستقلة سيحبط محاولات قوى الهيمنة الرامية لمنع تقدمها.
من جانبه أكد رئيس زيمبابوي في اللقاء توفر العديد من مجالات التعاون مع إيران وقال: إن وجود الشركات الإيرانية في القطاع الزراعي، بما في ذلك التصدير والاستيراد، وزراعة الحبوب ومنتجات البستنة خارج الحدود الوطنية، يعد فرصة جيدة للتعاون بين البلدين.
وفي إشارة إلى ذكرياته الطيبة من زياراته إلى إيران، قال الرئيس الزيمبابوي: ان كلا البلدين كانا هدفا لأحقاد الإمبريالية، لذلك نحن بحاجة إلى تعاون أوثق مع جمهورية إيران الإسلامية.

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