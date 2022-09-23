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باقري يجري محادثات مع مندوب بريطانيا لدى المنظمات الدولية

باقري يجري محادثات مع مندوب بريطانيا لدى المنظمات الدولية
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني بالمندوب البريطاني لدى المنظمات الدولية ستيفن هايكي.

العالم - إیران

وفي هذا الاجتماع الذي جرى في نيويورك، على هامس اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، تحدث باقري عن عزم إيران الجاد لتأمين المصالح الوطنية للبلاد في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق، التقى كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، واستعرضا عملية مفاوضات رفع العقوبات.
كما أجرى مساعد الخارجية الإيرانية علي باقري كني في إطار نشاطاته الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي محادثات في نيويورك مع ممثلي هولندا والاتحاد الأوروبي .
وأكد باقري في الاجتماعين عزم إيران الجاد في متابعة الالتزامات المستدامة، والتمسك بالتزامات الاتفاق النووي.
وعقدت هذه الاجتماعات، الخميس، على هامش القمة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما التقى كبير المفاوضين الإيرانيين بمسؤولين في وزارة الخارجية القطرية وسويسرا، وقال في هذه الاجتماعات: إن منطق إيران الواضح هو الحاجة إلى توفير "التزامات مستدامة" في عملية التفاوض و"التمسك بالالتزامات" من الجانب الغربي.

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