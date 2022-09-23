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انطلاق عملية التصويت في استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا

انطلاق عملية التصويت في استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

بدأت جمهوريتا لوغانسك ودونيستك الشعبيتين ومقاطعتا خيرسون وزاباروجيا بالاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

العالم - روسيا

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية فيسوتسكي : " في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أنّ "التصويت يتم وفقاً للشكل المحدد مسبقاً في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".

وجاء في بيان اللجنة إنّ "الجمهورية مستعدة بنسبة 100% لإجراء الاستفتاء، واستناداً إلى حقيقة أنّ غالبية سكان الجمهورية ينتظرون هذه اللحظة لسنوات عديدة، فإنّنا نتوقّع إقبالاً كبيراً على التصويت".

من جهتها، أعلنت لجنة الانتخابات في مقاطعة زاباروجيا بدء التصويت في الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى الاتحاد الروسي، من دون تسجيل أي خروقات.

ويستمر التصويت في الجمهوريتين الشعبيتين وفي المقاطعتين حتى 27 أيلول/سبتمبر. ويفترص الإعلان عن نتائج الاستفتاءات، وفقاً لبيانات السلطات المحلية، في وقت مبكر من يوم الأربعاء المقبل.

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انطلاق عملية التصويت في استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا

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