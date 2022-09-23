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لقاء ليبي مغربي على مستوى وزراء الخارجية بنيويورك

لقاء ليبي مغربي على مستوى وزراء الخارجية بنيويورك
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، مرفوقة، بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي ، وليد اللافي.

العالم - ليبيا

وأجرت المنقوش وبوريطة مباحثات حول العلاقات المغربية الليبية، وسبل تطويرها وتنسيق المواقف على مستوى المنظمات الدولية، وكان من اهم الملفات المطروحة على طاولة المباحثات ، ملف إعادة افتتاح السفارة والقنصلية المغربية بطرابلس ومشاكل الجالية المغربية بليبيا وقضية التأشيرات بين البلدين ، والتي تتطلب تسريع اجتماع اللجنة القنصلية بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب المغربي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وانعقد هذا اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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