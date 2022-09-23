إعلان مشروع الاستفتاء الشعبي- 2014

العالم - لن ننسى

وقال الائتلاف في بيان خلال تدشين مشروع الاستفتاء، في ظل التطورات السياسية المتسارعة محليا وإقليميا فإن صوتكم يجب يسمع وبوضوح وان رأيكم يجب يصغى إليه متبعا لذا فأننا نعلن لكم إطلاق المشروع السياسي مشروع الاستفتاء الشعبي الذي يمكن كل فرد من أبناء شعبنا للأداء برأيه بحرية تمامة ومن دون ضغوط، وأعلن الائتلاف تكليف هيئة وطنية مستقلة لإدارة هذا الاستفتاء الشعبي وتنفيذه والإعلان عن تفاصيله التنظيمية والقانونية والإدارية المهمة.

وكلف كل من "لقيس رمضان" رئاسة الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي و"فاطمة محمد" أن تكون نائبة للرئيس على أن تباشر الهيئة الوطنية عملها باستقلالية وحيادية، وقال الائتلاف إن مشروع الاستفتاء خطوة سياسية مهمة وهي من روداف الديمقراطية، وقيمها الأصيلة، وتأتي في سياق التأكيد على حق شعبنا البحريني في تقرير مصيره بمحض إرادته وحقه في اختيار شكل نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتئيه.

وختم الائتلاف معلنا رفضه لما وصفها بالحلول الترقيعية وان لا قبول أبدا لدى الشعب البحريني لأي حل مخادع يفرض عليه بالترهيب أو التغييب.

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