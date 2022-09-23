لهذا السبب.. لا ضوء يلوح في أفق أزمة الحرب في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

السلطات الحاكمة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا إضافة الى خيرسون وزاباروجيا جنوبيها بدأت استفتاءات شعبية لضم هذه المناطق إلى روسيا على أن تتواصل عمليات الاقتراع حتى الـ27 من الشهر الجاري، وهي خطوة أكدت كييف وداعموها رفضهم لها فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش" بالخطوة، وقال إنها بمنزلة انتهاك محتمل للقانون الدولي.

وفي مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية تبادلت فيه مختلف الأطراف الاتهامات، حيث شدد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على رفض الاتهامات الغربية لبلاده بشأن الحرب وطالب بمحاسبة حكومة كييف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "يدين نظام كييف بافلاته من العقاب لرعاته الغربيين، أولا وقبل كل شيء المانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وبدل من الضغط على كييف لتنفيذ اتفاقاية مينسك تجاهلت برلين وباريس وواشنطن بسخرية التهديدات المتزايدةمن كييف لحل مشكلة دونباس بالقوة".



في المقابل اتهم وزير الخارجية الأوكراني "ديمترو كوليبا" موسكو بالكذب وطالب المجتمع الدولي بتحميلها كامل المسؤولية عما حصل في أوكرانيا

نائب رئيس مجلس الامن الروسي "ديمتري مدفيديف" أكد استعداد بلاده لاستخدام جميع الأسلحة لحماية أراضيها وقلل من تهديدات غربية بتدمير حلف الناتو للأسطول الروسي في البحر الأسود وتدمير القواعد العسكرية الروسية في القرم

وفيما يخص إعلان التعبئة الجزئية في روسيا كشفت تقارير عن مغادرة أعداد كبيرة من الروس للبلاد لتجنب المشاركة في الحرب وأظهرت مشاهد ازدحامات على الحدود البرية والمطارات فيما أكد موسكو أن هذه التقارير مبالغ فيها.