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سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس إلى 33 شخصا

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس إلى 33 شخصا
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق زورق كان يقل مهاجرين قبالة طرطوس السورية إلى 33 شخصا، فيما تم إنقاذ 16 شخصا حسب مديرية الصحة في المدينة.

العالم - سوريا

وأكدت المديرية أن كوادرها الطبية في حالة استنفار مستمر، وأن منظومة الإسعاف والطوارئ “تنفذ الاستجابة الفورية والمناسبة لحالات الغرق التي وصلت قرب الشاطئ، وذلك عبر تقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان أو أثناء النقل الآمن للهيئة العامة لمشفى الباسل”.

وذكرت صفحة محافظة طرطوس، أن محافظ المدينة عبد الحليم عوض زار المصابين الذين تم إنقاذهم في المشفى.

وقالت المحافظة إن المركب اللبناني غرق قبالة أرواد في المياه اللبنانية، وكان يحمل على متنه جنسيات مختلفة.

وغالبية الغرقى من الجنسيتين السورية واللبنانية وبعضهم لا يملك أوراقا ثبوتية.

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سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس إلى 33 شخصا

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