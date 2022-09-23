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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إذا التزم الأمريكيون ورفعوا الحظر ولن ينتهكوا الاتفاق فهناك احتمال لاتفاق جيد

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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