تداعيات الأزمة اللبنانية

العالم - استوديو بيروت

فقد طغى على المشهد الأمني في الفترة الأخيرة حوادث انفلات وتفلت من عقال السلطة بدأت باقتحامات متعددة للمصارف من قبل المودعين إلى حوادث متفرقة لإشكالات وإطلاق نار إلى اضطرابات، أمنية في طرابلس إلى الفوضى التي تشهدها السجون اللبنانية وعلى رأسها سجن رومية كل هذا طرح علامات استفهام عما تحمله الفترة المقبلة إذا ما استمرت التعقيدات السياسية وغياب الحلول للأزمة الاقتصادية.

هذا المشهد دفع بالمسؤولين إلى إطلاق صفارات الإنذار والعمل على تذليل العقبات أمام تشكيل حكومة تتولى الإصلاحات الدستورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ومواجهة الاستحقاقات الداهمة.

فما هي وآلات المساعي السياسية الأخيرة؟

ماذا تحمل المرحلة المقبلة للبنان واللبنانيين؟

هذه الموضوعات وسواها ناقشها برنامج "استوديو بيروت" في أحدث حلقاته مع ضيف الحلقة:

الإعلامية والكاتبة السياسية رندلي جبور