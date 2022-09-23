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تظاهرات مؤيدة للجمهورية الإسلامية ومنددة بالأعمال المهينة للمقدسات في إيران

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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تظاهرات حاشدة مؤيدة للجمهورية الإسلامية ومنددة بالشغب وإهانة المقدسات الإسلامية + فيديو

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