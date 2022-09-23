شاهد.. هكذا الشعب الإيراني أفشل مؤامرة الاستكبار العالمي

العالم - خاص بالعالم

وقال أفقهي في حديث لقناة العالم الإخبارية، أن ما حصل من أعمال شغب في ايران هي مؤامرة من صناعة الاستكبار العالمي بدعم من الطابور الخامس، مشيرا الى إن الطابور الخامس هم مجموعة من المرتزقة على المستوى الاقيلمي والداخلي.

واضاف، أن التظاهرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية ومنددة بالشغب في طهران ومختلف المدن الإيرانية، اليوم تثبت ولاء الشعب الايراني للثورة الاسلامية والتي قدم من اجل انتصارها واستدامتها الاف الشهداء، مؤكدا ان هذه التظاهرات تثبت ان كل مؤامراة الاستكبار العالمي مهما كانت تكتيكاتها ودوافعها وتحضيراتها ستبؤ بالفشل.

وأكد، الدبلوماسي الايراني السابق أن الحضور الجماهيري الغفير اليوم في ساحات طهران وكل المدن الاايرانية سيستمر وسيحبط ويقضي على الاعمال الاخلاقية ولا انسانية غير المبررة، التي اتخذت وفاة المواطنة الايرانية (التي يتم التحقيق من قبل الجهات المعنية في وفاتها)، حجة ركب موجتها المندسين الذين يتلقون الاوامر من خارج ايران للقيام باعمال الشغب ضد مصالح الشعب الايراني والممتلكات العامة.