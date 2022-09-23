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دلالات التظاهرات المهيبة للشعب الايراني المؤيدة للجمهورية الاسلامية

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية هادي محمدي، أن الشعب الايراني يمتلك بصيرة سياسية جعلته يكشف مخططات اعداء الجمهورية الاسلامية في الداخل.

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي، في حديث لقناة العالم الاخبارية، ان البصيرة السياسية التي يمتلكها الشعب الايراني، جعلته يعي مخططات العدو التي كانت تستهدف حرف الشارع الايراني من موضوعات سياسية واستراتيجية بشأن ايران على الصعيد الدولي.

وأضاف، أن هناك مخططات خبيثة ومحاولات اميركية للبقاء في المنطقة من خلال اشغال الشارع الايراني بحجج واهية، بعد ما فشلت كل سياسات أميركا في العراق واليمن وافغانستان، مشددا على ان الشعب الايراني على دارية كاملة بكل هذه المخططات ودائما مصيرها الفشل المحتوم.

واوضح محمدي، أن التظاهرات المهيبة اليوم في طهران وباقي المدن الايرانية دليل على ان الشع بالايراني أفشل كل مخططات الكيان الصهيوني وبريطانيا، واميركا وادواتهم في الداخل والخارج.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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