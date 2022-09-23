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مشهد مهيب للشعب الايراني يفشل مخطط العدو وكاميرا العالم ترصد الاجواء..

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية، في طهران، إن التظاهرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية والمنددة بالشغب وإهانة المقدسات الإسلامية، تضمنت شعارات منددة بالمسيئين لعلم الجمهورية الإسلامية والنساء المحجبات.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال التغطية الخاصة بالتظاهرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية والمنددة بالشغب وإهانة المقدسات الإسلامية، إن المتظاهرين خرجوا بعد اداء صلاة الجمعة الى الشوارع قرب جامعة طهران الدولية، تحديدا في شارع انقلاب اسلامي بمسيرات حاشدة وعارمة بمشاركة كافة شرائح الشعب الايراني.

وأضاف، أن التظاهرات تضمنت كافة الفئات العمرية من شباب وكبار سن ونساء ورجال، وأطفال للتنديد باعمال الشغب التي شهدتها العاصمة الايرانية طهران وبعض المدن الايرانية في الايام الماضية.

واوضح مراسلنا، أن التظاهرات تضمنت شعارات منددة بالمسيئين لعلم الجمهورية الإسلامية والنساء المحجبات.

واشار مراسل العالم الى أن المتظاهرين يؤكدون أن الحجاب أيضا من حرية المرأة الشخصية ولا يجوز خلعه منها زورا كما فعل المشاغبون

وقال مراسلنا أن هناك الكثير من النساء جئن الى التظاهرات لينددن بالأعمال المهينة للحجاب والمعايير الإسلامية التي قام بها المندسين في الداخل الايراني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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