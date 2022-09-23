تفاصيل غرق قارب لمهاجرين قرب طرطوس انطلق من لبنان

العالم - خاص بالعالم

هاتان العائلاتان لاقى معظم أفرادها مصير الموت غرقا قبالة السواحل السورية، وهم من بين أكثر من سبعة وسبعين شخصا لقوا المصير نفسه.

فذلك المركب الذي لم تتضح بعد ملابسات غرقه كان يقل مئة وخمسين شخصا على الأقل من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين قرروا الهروب من الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.



بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار مقابل كل شخص، دفعها ضحايا المركب لمهربين، فبعضهم باع منزله أو سيارته أو استدان مالا من أقاربه وكله في سبيل تأمين حياة أفضل لهم ولأبنائهم.

وتعد حصيلة ضحايا كارثة غرق هذا المركب الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان الغارق في أزماته.

وفيما عثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس أشارت السلطات السورية الى أن عمليات البحث عن مفقودين لا تزال مستمرة لافتة الى مشاركة عناصر من البحرية الروسية إلى جانب البحرية السورية فيها.



وقالت وزارة النقل السورية إنها تتعامل مع إحدى أكبر عمليات الإنقاذ على مساحة تمتد على كامل الساحل السوري موضحة أن هذه العمليات تصبح أصعب مع مرور الوقت بسبب ارتفاع الأمواج.



ووفقا للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين زورقا يحمل أكثر من الف وخمسمئة شخص مغادرة لبنان عن طريق البحر في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021 من العام الماضي.

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