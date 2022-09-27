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أين تذهب الضرائب التي تفرضها السعودية على مواطنيها؟

السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات"الذي يبث على قناة العالم أسباب فرض السعودية الضرائب على مواطنيها حيث تفرض أكبر قيمة مضافة في العالم رغم كونها دولة نفطية غنية ومصير تلك الضرائب.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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