شاهد.. رسائل التظاهرات الحاشدة المؤيدة للجمهورية الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ غريب رضا، في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال التغطية الخاصة بالتظاهرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية والمنددة بالشغب وإهانة المقدسات الإسلامية، إن الشعب الايراني من خلال خروجه بمسيرات حاشدة في كافة ارجاء ايران قالت كلمته الحاسمة والمؤيدة للجمهورية الاسلاميةالايراني.

وأضاف، أن حضور الشعب الايراني اليوم هو فصل الخطاب، حيث أن خروج المندسين واهل الشغب المتشرذم لا يقارن بالحضور الغفير الذي خرج اليوم في العاصمة الايرانية طهران وكافةالمدن الايرانية، مؤيدا للجمهورية الاسلامية منددا باعمال الشغب واهانة المقدسات.

وأعتبر مدير رابطة الديني للوحدة الحضور الجماهيري الغفير في التظاهرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية والمنددة بالشغب وإهانة المقدسات الإسلامية بأنه المطر الغزير الذي غسل عار المندسين والمتجاوزين على القانون.

هذا وخرجت مسيرات حاشدة في العاصمة الايرانية طهران ومختلف محافظات البلاد للتنديد بأعمال التخريب الأخيرة وتدنيس المقدسات من قبل مثيري الشغب.



وردد الايرانيون هتافات تندد بتدنيس المقدسات وأخرى تدعم قوات الشرطة في إرساء الأمن. وأكدوا أنهم يقفون إلى جانب الثورة الإسلامية حتى النهاية. مطالبين بتحديد مرتكبي أعمال الشغب الأخيرة ومحاسبتهم وفقا للقانون.

وكان مثيرو الشغب قد قاموا بتدنيس القرآن الكريم وإضرام النار في عدد من المساجد وتدمير الممتلكات العامة، مستغلين تجمعات طالبت بمتابعة قضية وفاة المواطنة مهسا أميني.

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