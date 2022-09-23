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الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملت طواقمنا مع 38 إصابة في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم وبيت دجن بالضفة الغربية

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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