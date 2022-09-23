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بيان مشترك لقوى المعارضة في البحرين حول الانتخابات القادمة 

بيان مشترك لقوى المعارضة في البحرين حول الانتخابات القادمة 
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

 صدر عن قوى المعارضة في البحرين بيانا مشتركا حول الانتخابات القادمة .

العالم- البحرين

صدر عن قوى المعارضة في البحرين «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية– حركة أحرار البحرين الإسلامية- تيار الوفاء الإسلامي- جمعية العمل الإسلامي- ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير- حركة الحريات والديمقراطية (حقّ)» الخميس بيانا مشتركا حول الانتخابات القادمة.

وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن مقاطعتنا الشاملة للانتخابات النيابية والبلدية التي يجريها النظام في البحرين في شهر نوفمبر القادم وذلك لكونها عملية صورية فاقدة للمشروعية والتمثيل الشعبي.

ونؤكد بأن النظام في البحرين يستثمر هذه العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروة ونهب خيرات ومقدرات البلد وزيادة الضرائب على الناس ولمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الانسان وتغول الفساد..

ونؤكد بأن جميع ابناء البحرين بلا استثناء متضررين ومستهدفين في معيشتهم وحرياتهم وأمنهم وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام على مقاساته فقط

وندعو ابناء شعبنا – شيعة وسنة – من كل المناطق والمكونات الى مقاطعة العملية الانتخابية الهزلية من أجل الحفاظ على سيادة البلد وحمايته من الفساد والتهويد والقضاء على الهوية الوطنية وذلك رعايةً لمستقبل بلدنا ومستقبل جميع ابناءه

القوى السياسية المعارضة – البحرين

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

حركة أحرار البحرين الإسلامية

تيار الوفاء الإسلامي

جمعية العمل الإسلامي

ائتلاف ١٤ فبراير

حركة الحريات والديمقراطية (حق)

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

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