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إفشالا لمخططات الاحتلال..

'حماس' تدعو لمواصلة الحشد والرباط في الأقصى

'حماس' تدعو لمواصلة الحشد والرباط في الأقصى
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة "حماس" بالمشاركة الواسعة لجماهير الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والضفة والداخل المحتل، تلبية لنداء "الفجر العظيم" والاحتشاد في صلاة الجمعة.

العالم - فلسطين

كما تأتي الاشادة، لحضور جماهير الشعب الفلسطيني الفاعل في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، مؤكّدين فيه تحدّيهم للاحتلال وإجراءاته القمعية، واستمرارهم في نضالهم ضدَّ مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تفريغ الأقصى من حُماته، تمهيدًا لاقتحاماتهم الإجرامية بعد أيام.

وعبّرت الحركة عن اعتزازها بـ"أهلنا الصَّامدين من المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكنافه، ونثمّن جهادهم وتضحياتهم، ونشدّ على أياديهم، رجالاً ونساءً، شيباً وشبّانًا، لمواصلة ملحمتهم البطولية، بكل قوّة وبسالة، نيابة عن الأمَّة قاطبة، حماية ودفاعًا عن المسجد الأقصى.

ودعت "جماهير الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه إلى تعزيز صمودهم ونضالهم، كما ندعو أمتنا، قادة وشعوبًا، إلى التحرّك انتصارًا لقبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين".

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إفشالا لمخططات الاحتلال.. 'حماس' تدعو لمواصلة الحشد والرباط في الأقصى