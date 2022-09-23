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عون يشدد على انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته

عون يشدد على انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على “ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 تشرين الاول المقبل”.

العالم - لبنان

واكد الرئيس عون “ضرورة تطبيق الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وازالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك”.

ولفت الى أنه “يعمل على إزالة العراقيل السياسية الموضوعة امام تشكيل الحكومة”، وأكد “اهمية وجود حكومة كاملة المواصفات، حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس”، وشدد على “ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة”.

على صعيد آخر، تابع الرئيس عون التفاصيل التي وردت اليه حول حادثة غرق الزورق اللبناني قبالة جزيرة ارواد، والذي كان على متنه عدد من الاشخاص، لبنانيين وغير لبنانيين، وأدى الى غرق عدد كبير منهم.

واطلع الرئيس عون على آخر المعطيات حول عمليات الانقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في طرطوس، وانتشال عدد من جثث الضحايا، وطلب الى الاجهزة المختصة “توفير التسهيلات كافة امام عائلات الضحايا والناجين نتيجة هذا الحادث الاليم”.

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