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عباس: لم يبق على وجه البسيطة احد تحت الاحتلال الا نحن

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-09-2022

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