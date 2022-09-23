شاهد.. ما وراء كواليس اقتحامات مصارف لبنان؟

العالم - خاص بالعالم

واوضحت جبور في حديث لبرنامج "استوديو بيروت" على شاشة قناةالعالم الإخبارية، أن الازمة المعيشية في لبنان تفتح الباب للسارقين واللصوص واصحاب النفوس الضعيفة الى استقلال الوضع لتنفيذ اعمال غير المشروعة.

واشارت الاعلامية اللبنانية، الى أن هناك من يخطط للأخذ بلبنان الى فوضى امنية تاخذ البلاد الى دهاليز مظلمة، موضحة أن لبنان أصبح بلدا حاضنا للانفجار الامني.

وقالت جبور، إن هناك خلايا لـ"داعش الارهابي"، تتراكم وتتزايد في شمال لبنان، وذلك عبر دخواها من حدود شمال لبنان.

وأضافت، أن مشهد اقتحام المصارف في البنان هو صورة حق يراد بها باطل، لأن من يقتحون المصارف هم الوجوه البارزة في 17 تشرين، والبعض مدعومين من الوجوه السياسية التي لديها ثارات على مثل اشرف ريفي.

ولفتت الاعلامية اللبنانية، أن توقيت اقتحام المصارف في لبنان، وعدم المطالبة باقالة حاكم مصرف لبنان، وعدم اللجوء الى الطرق القانونية للحصول على الاموال يكشف كواليس اقتحام المصارف في لبنان.

هذا و مع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية، تتصاعد وتيرة المخاوف من انفلات أمني يتخطى أو قد يتخطى قدرة أجهزة الدولة على ضبطها واحتوائها.

فقد طغى على المشهد الأمني في الفترة الأخيرة حوادث انفلات وتفلت من عقال السلطة بدأت باقتحامات متعددة للمصارف من قبل المودعين إلى حوادث متفرقة لإشكالات وإطلاق نار إلى اضطرابات، أمنية في طرابلس إلى الفوضى التي تشهدها السجون اللبنانية وعلى رأسها سجن رومية كل هذا طرح علامات استفهام عما تحمله الفترة المقبلة إذا ما استمرت التعقيدات السياسية وغياب الحلول للأزمة الاقتصادية.