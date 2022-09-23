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القضاء على 7 'دواعش' في منطقة جاسم بريف درعا

القضاء على 7 'دواعش' في منطقة جاسم بريف درعا
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

قضت وحدة من الجهات الأمنية السورية اليوم على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" في محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي.

العالم - سوريا

وقال مصدر أمني لـسانا "خلال عملية مداهمة نفذتها الجهات الأمنية لأحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى مزارع مدينة جاسم بالريف الشمالي الغربي تم القضاء على سبعة من إرهابيي التنظيم التكفيري".

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت أيضاً عن استشهاد أحد عناصر القوات الرديفة العاملة مع الجهات الأمنية خلال الاشتباك مع ارهابيي "داعش".

وفي الخامس من الشهر الجاري نفذت الجهات الأمنية عملية خاطفة تمكنت خلالها من القضاء على الإرهابي محمد إياد عبد الرزاق الملقب "أبو قاسم العقرباوي" وهو من متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي.

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