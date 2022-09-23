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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس رئيسي: أولئك الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق انسان كاذبون
الرئيس رئيسي: قلت للمسؤولين الذين التقيتهم على هامش اجتماع الأمم المتحدة ان الدفاع عن حقوق الانسان من صميم نظام الجمهورية الاسلامية
الرئيس الإيراني: التقيت بزعماء الأديان السماوية وناقشت معهم ضرورة مواجهة السعي من أجل الهيمنة لأنه يتنافى مع مبادئ التوحيد
الرئيس الإيراني:التقيت خلال أعمال الجمعية بصانعي القرارات في الدول الكبرى وناقشت مع المعنيين الملف النووي الإيراني
الرئيس الإيراني: أكدت على ضرورة أن تكون منظمة الأمم المتحدة منظمة تدعم الشعوب وليس منظمة للقوى وأن تهتم حقا بشؤون قضايا الشعوب العادلة
الرئيس الإيراني: من خلال مشاركتي في المؤتمرات الدولية الأخيرة وجدت رغبة في توسيع البلدان لعلاقاتها مع الجمهورية الإسلامية
الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني أكد مرة أخرى من خلال المسيرات الحاشدة اليوم دعمه لمواقف الجمهورية الإسلامية
الرئيس الإيراني:أكدنا على ضرورة ابتعاد البلدان الغربية عن ازدواجية المعايير في تعريفها وتعاملها مع الإرهاب
الرئيس الإيراني: استفدنا من فرصة أعمال الجمعية العامة لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها من الظلم الذي يجري عليها وعلى شعوب العالم
مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد عودته من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس رئيسي: أولئك الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق انسان كاذبون
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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