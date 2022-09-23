الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب العمال التونسي: سعيّد استغل صعوبات المعيشة لتمرير ترسانة قوانين قهرية

حزب العمال التونسي: سعيّد استغل صعوبات المعيشة لتمرير ترسانة قوانين قهرية
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال حزب العمال في تونس إن المرسوم 55 الخاص بتنقيح قانون الانتخابات "جاء حاملا لأهم الأفكار الاستبدادية الشعبوية"، وأن الرئيس "استغل صعوبات المعيشة لتمرير ترسانة قوانين قهرية".

العالم- تونس

وأفاد بأن الرئيس قيس سعيّد يواصل نفس التمشي الانفرادي في صياغة أهم القوانين التسييرية ضاربا عرض الحائط المبادئ والأعراف المتعارف عليها دوليا مثل عدم سن القوانين الانتخابية أو تحويرها وتعديلها في نفس عام الاستحقاق الانتخابي بما يطعن في نزاهتها وشرعية نتائجها.

وأشار إلى أن محتوى القانون الانتخابي جاء مكرسا لعداء سعيد للأحزاب كوسائط مدنية شعبية من خلال اعتماد التصويت على الأفراد في دوائر ضيقة بما يعزز عدم التصويت لبرامج بل لأفراد.

وشدد حزب العمال على أن القانونين 54 و55 فاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعب من حرية وديمقراطية، وهما قانونان فاقدان لأي شرعية ولأي مشروعية قاما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي، وفق نص البلاغ.

ونبّه إلى أن الرئيس بصدد استغلال غرق الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي في صعوبات المعيشة وغلاء الأسعار وغياب مواد الاستهلاك والتنامي القياسي لمظاهر الإحباط واليأس وذلك من أجل تمرير ترسانة قوانين قهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة والتي لا يتقاسمها معه إلا نزر قليل من التبّع والأنصار الذين هم بصدد الانفضاض من حوله.

روابط ذات صلة

تونس.. تأجيل التحقيق مع علي العريض والإبقاء عليه بحالة سراح

رئيس حزب العمال يكشف عن دور المعارضة اليسارية في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد دعما للنظام وتنديدا بأعمال الشغب

تونس.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎

نتنياهو: لن نسمح للابيد بإقامة دولة فلسطينية

حزب العمال التونسي: سعيّد استغل صعوبات المعيشة لتمرير ترسانة قوانين قهرية

شاهد بالفيديو... الرئيس الإيراني: استفدنا من فرصة أعمال الجمعية العامة لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية

'هآرتس': اقتصاد المغرب يغرق ومحمد السادس يفضل أضواء باريس الساطعة