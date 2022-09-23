نتنياهو: لن نسمح للابيد بإقامة دولة فلسطينية

العالم - الاحتلال

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه لن يسمح لسلفه يائير لابيد بإقامة دولة فلسطينية، وإعادة بلاده إلى ما أسماه بـ "كارثة" أوسلو (اتفاق أوسلو).

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي قد أكد في كلمته في الأمم المتحدة، أنه "رغم وجود عوائق إلا أن إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يقوم على حل (إقامة) دولتين لشعبين هو الخيار الصائب لأمن "إسرائيل" واقتصادها ولمستقبل أولادنا".

ويعد هذا الاتهام لنتنياهو هو الثالث من نوعه لسلفه لابيد، خلال يومين فقط، حيث سبق اتهامه بـ"الخضوع لحزب الله والإذعان إليه، وبالتنازل عن الغاز للبنان".