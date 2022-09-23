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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال السويدي في طهران وتحتج بشدة على بلجيكا جراء الاعتداء على سفارتي ايران في استوكهولم وبروكسل

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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