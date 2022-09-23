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المتحدث باسم الخارجية الايرانية: على بلينكن أن يتذكر أن شرطة بلاده قتلت بالرصاص 730 شخصا أغلبهم من السود خلال 9 اشهر

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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