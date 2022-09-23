الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي لنظيره الأوكراني: يجب إيجاد نهاية للحرب

رئيس الوزراء العراقي لنظيره الأوكراني: يجب إيجاد نهاية للحرب
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، مصطفى الكاظمي، لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الجمعة، على ضرورة إيجاد نهاية للحرب مع روسيا بأسرع وقت ممكن.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير "التقى اليوم الجمعة، في نيويورك، رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد الكاظمي "ضرورة إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وحل الخلافات بالطرق السلمية"، مشيراً إلى أن "العراق عانى طويلاً من الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو اليوم يقف بالضدّ من منطق الحرب، وأن التجربة العراقية الطويلة مع الحروب أثبتت أن لا رابح فيها، وأنها لا تخلّف سوى الدمار والخراب"، معرباً عن دعم الاستقرار ومبادرات السلام العالمية والإقليمية لإيقاف الحروب والنزاعات.

واستعرض اللقاء أيضاً "تبعات الحرب على الاقتصاد، وسلاسل التوريد، والنقل، وما تشكله من تحدّيات للأمن الغذائي، والاستقرار الدولي، وسبل معالجتها".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العراق: الكاظمي يعلن اعتقال موظف بالدولة اعترف بقتل المتظاهرين

العراق والمجلس الأوروبي يبحثان تعزيز أهداف التنمية والاستقرار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تفاصيل غرق قارب لمهاجرين قرب طرطوس انطلق من لبنان

اليمن.. استشهاد مواطن واصابة 4 بالالغام والقنابل العنقودية

تونس تقف إلى جانب ليبيا حتى تستكمل مسارها السياسي

السيد الصدر يدعو إلى السير على نهج الرسول الأكرم (ص) عبر خمس نقاط

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-09-2022

بالفيديو.. ضحايا في تفجير قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابول