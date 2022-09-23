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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الداخلية الايراني: صدرت أوامر مؤكدة للقوات المسلحة بعدم حمل الأسلحة خلال التصدي لأعمال الشغب
وزير الداخلية الايراني: هناك من وقف وراء قتل محتجين ليتهموا الأجهزة الأمنية بذلك
وزير الداخلية الايراني: هناك مجموعات مدفوعة تقوم بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات الحالية وهؤلاء لا يهمهم ما جرى للسيدة أميني ومصيرها
وزير الداخلية الايراني: وسائل اعلام سعودية تدافع عن حقوق الانسان في الوقت الذي لم تكشف فيه السعودية حتى الآن عن سبب مقتل أحد المعارضين
وزير الداخلية الايراني: الغرب وبعض القوى السياسية حرضت ولا تزال على الشغب
وزير الداخلية الايراني: لم تكن هناك أية كدمات أو كسور أو نزيف في جسد الفتاة مهسا أميني وعلينا التريث ليصدر الطب العدلي تقريره في سبب الوفاة
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: على بلينكن أن يتذكر أن شرطة بلاده قتلت بالرصاص 730 شخصا أغلبهم من السود خلال 9 اشهر
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يرد على بلينكن متسائلا، كيف تتجرأ أميركا بتوجيه المواعظ للعالم وسجلها مخز حول حقوق الانسان
الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال السويدي في طهران وتحتج بشدة على بلجيكا جراء الاعتداء على سفارتي ايران في استوكهولم وبروكسل
الرئيس رئيسي: أولئك الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق انسان كاذبون
وزير الداخلية الايراني: لم تكن هناك أية كدمات أو كسور أو نزيف في جسد الفتاة مهسا أميني وعلينا التريث ليصدر الطب العدلي تقريره في سبب الوفاة
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش
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