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وزير الداخلية الايراني: لم تكن هناك أية كدمات أو كسور أو نزيف في جسد الفتاة مهسا أميني وعلينا التريث ليصدر الطب العدلي تقريره في سبب الوفاة

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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