السلطات اللبنانية تعلن توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين غير الشرعيين 

العالم - خاص بالعالم

وبحسب ما أعلنه الإعلام الرسمي السوري السبت تم إنقاذ عشرين ناجيا ونقلهم إلى مستشفى في طرطوس وأن أغلب الضحايا تم العثور عليهم بالقرب من جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.

وتراوحت التقديرات بشأن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب بين 100 و150 شخصا من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، ولحد الساعة لم تتضح ملابسات غرق القارب.

وقامت عائلات في لبنان الجمعة بتشييع ضحاياها، وتسلمت أخرى فلسطينية جثث أقربائها عبر معبر العريضة الحدودي، ليتم دفنها السبت.

الجيش اللبناني أعلن توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية.

وأكد في بيان أن الموقوف اعترف بمسؤوليته عن عملية التهريب وبإدارة شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني قد قالت في بيان إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع التطورات بنفسه.

من جانبها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن عشرة أطفال لقوا مصرعهم في الحادثة ودعى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة قصد تحسين ظروف النازحين قسرا والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط .

لا تعتبر الهجرة غير الشرعية ظاهرة جديدة في لبنان، الذي يشكل منصة انطلاق للاجئين خصوصا السوريين والفلسطينيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار أن لبنان ليس المسؤول الوحيد عن أزمة غرق قوارب المهاجرين وحذر المجتمع الدولي من عدم قدرة بلاده على تحمل عدد اللاجئين السوريين الكبير ومن ظاهرت ازدياد عدد قوارب الهجرة غير الشرعية في الشتاء والأزمات المتعددة على أثر ذلك.

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