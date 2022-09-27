الاتحاد الأوروبي يأخذ تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية على محمل الجد

العالم - مراسلون

وفي آخر التطورات الميدانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك حسب السلطات الانفصالية، فيما أعلنت سلطات دونيتسك الانفصالية عن مقتل شخصين خلال القصف الأوكراني على المدينة، وسط حذر المواطنين وعدم خروجهم إلى الشوارع تحسبا من مخاطر القصف، وتزامنا مع استفتاء بشأن إن كان يتعين على روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية.

وأعلن الجيش الأوكراني تحقيق تقدم في محور ليمان شمال دونيتسك شرقي البلاد للمرة الأولى منذ أيار/ مايو الماضي بعد سيطرة الجيش الروسي على المنطقة. وأعلن الجيش الأوكراني السيطرة على بلدة ياتسكيفكا في اقليم دونيتسك، ومواقع في جنوب باخموت، المدينة الرئيسية في الاقليم.



وفي جبهة خاركيف أشارت السلطات الأوكرانية الى تراجع الروس بعد تكبدهم خسائر أثناء محاولتهم الهجوم على منطقة كوبيانسك. بدورها، وصفت القوات الموالية لروسيا الوضع في شمال دونيتسك بالصعب للغاية.



يأتي هذا فيما تتواصل تعبئة مئات آلاف جنود الاحتياط الروس. وتتحرك لضم أربع مناطق من أوكرانيا.

وفي شأن متصل بالميدان؛ قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن على الاتحاد أن يأخذ تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه قد يستخدم أسلحة نووية في الصراع مع أوكرانيا على محمل الجد.



وأضاف بوريل إن الحرب وصلت إلى 'لحظة خطيرة'. لأن الجيش الروسي حوصر ورد فعل بوتين بالتهديد باستخدام أسلحة نووية - أمر سيء للغاية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...