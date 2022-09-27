الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الاتحاد الأوروبي يأخذ تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية على محمل الجد

السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات الأوكرانية والبنى التحتية العسكرية لكييف بهدف تحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم الغربي في مواجهة الدب الروسي.

العالم - مراسلون

وفي آخر التطورات الميدانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك حسب السلطات الانفصالية، فيما أعلنت سلطات دونيتسك الانفصالية عن مقتل شخصين خلال القصف الأوكراني على المدينة، وسط حذر المواطنين وعدم خروجهم إلى الشوارع تحسبا من مخاطر القصف، وتزامنا مع استفتاء بشأن إن كان يتعين على روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية.

وأعلن الجيش الأوكراني تحقيق تقدم في محور ليمان شمال دونيتسك شرقي البلاد للمرة الأولى منذ أيار/ مايو الماضي بعد سيطرة الجيش الروسي على المنطقة. وأعلن الجيش الأوكراني السيطرة على بلدة ياتسكيفكا في اقليم دونيتسك، ومواقع في جنوب باخموت، المدينة الرئيسية في الاقليم.

وفي جبهة خاركيف أشارت السلطات الأوكرانية الى تراجع الروس بعد تكبدهم خسائر أثناء محاولتهم الهجوم على منطقة كوبيانسك. بدورها، وصفت القوات الموالية لروسيا الوضع في شمال دونيتسك بالصعب للغاية.

يأتي هذا فيما تتواصل تعبئة مئات آلاف جنود الاحتياط الروس. وتتحرك لضم أربع مناطق من أوكرانيا.

وفي شأن متصل بالميدان؛ قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن على الاتحاد أن يأخذ تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه قد يستخدم أسلحة نووية في الصراع مع أوكرانيا على محمل الجد.

وأضاف بوريل إن الحرب وصلت إلى 'لحظة خطيرة'. لأن الجيش الروسي حوصر ورد فعل بوتين بالتهديد باستخدام أسلحة نووية - أمر سيء للغاية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

اتصال هاتفي بين بوتين وإبن سلمان بشأن سوق النفط وتطورات أوكرانيا

أول دولة أوربية تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين

الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية.. اليمن والذكرى الثامنة للثورة

شاهد: بوتين يهدد بـ"النووي" ويحذر من حرب عالمية ثالثة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو...اصطدام مسبار "ناسا" بكويكب بقصد تحويل مساره

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس والخليل

العميد "سريع" يوجه تحذيراً شديد اللهجة للشركات الأجنبية التي تنهب ثروات الشعب اليمني

عباس يهنئ وزير الحرب الصهيوني بعيد رأس السنة العبرية!...حماس تدين

العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته

شاهد بالفيديو... حركة النهضة تنفي أي صلة لها بملف تسفير الشباب الى العراق وسوريا