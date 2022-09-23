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مصدر أمني ايراني: الأجهزة الأمنية تعتقل عددا من عناصر داعش لعبوا دورا في أعمال الشغب بمحافظة اذربيجان الغربية

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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