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المستشار الألماني يصل السعودية ضمن جولة تشمل قطر والإمارات

المستشار الألماني يصل السعودية ضمن جولة تشمل قطر والإمارات
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، مدينة جدة السعودية، في إطار جولة لدول مجلس التعاون تشمل الإمارات وقطر وتستمر ليومين.

العالم - السعودية

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن شولتس توجه إلى السعودية في إطار زيارة لمنطقة الخليج الفارسي تستمر يومين على أمل إبرام اتفاقات جديدة في مجال الطاقة.

ووصل شولتس جدة وأجرى محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى الإمارات وقطر، بحسب ما ذكرت إذاعة "دويتشه فيله".

وإثر خسارة إمدادات الغاز الروسي نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا، يحرص المستشار الألماني على تعزيز أمن الطاقة لبلاده.

ومن غير الواضح بعد ما إذا سيتم التوصل، خلال الزيارة، إلى اتفاقات حول استيراد الغاز، أو على المدى البعيد، الهيدروجين الأخضر، بحسب الإذاعة نفسها.

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