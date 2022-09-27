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الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا خاصا لدى دول الخليج الفارسي

الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا خاصا لدى دول الخليج الفارسي
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية "جوزيب بوريل"، تعيين ممثل خاص لدى الخليج الفارسي لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده وزراء خارجية ومندوبو دول مجلس التعاون مع "بوريل"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، حول تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والفنية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كشف، في مايو/أيار الماضي، النقاب عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون؛ بهدف توسيع وتعميق تعاون الكتلة الأوروبية المكونة من 27 عضواً مع دول المجلس الست.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تأسيس شراكة استراتيجية بين دوله الـ27 وبلدان مجلس التعاون.

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