وزيرا الصحة السوري واللبناني يناقشان سبل التنسيق لنقل ضحايا قارب الموت

العالم-سوريا

وبين الدكتور الغباش أنه سيتم تحديد موعد التسليم بناء على التقارير الطبية المتعلقة بحالتهم الصحية ومتابعة نقل جثامين الضحايا بالتنسيق بين منظومة الإسعاف والهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر اللبناني.

وأشار الدكتور الغباش إلى أن عمليات البحث عن المفقودين مازالت جارية والكوادر الصحية على جاهزية تامة لافتاً إلى أنه تمت الاستجابة والاستنفار في المحافظة ولا سيما في منظومة الإسعاف والطوارئ منذ اللحظات الأولى لتلقي بلاغ من ميناء جزيرة أرواد بوجود عدد من الأشخاص في عرض البحر.

وأوضح الوزير الغباش أن عدد الضحايا وصل إلى 90 شخصاً بينما أصبح عدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل 14 شخصاً 2 منهم في العناية المشددة وذلك في حصيلة غير نهائية.