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الخارجية الصينية: العلاقات بين بيکين وواشنطن تمر بمنعطف حرج

الخارجية الصينية: العلاقات بين بيکين وواشنطن تمر بمنعطف حرج
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

قالت الخارجية الصينية إن العلاقات بين بيجين وواشنطن تمر بمنعطف حرج وعليهما وضع مسؤوليتهما تجاه العالم بالاعتبار

العالم - الأميركيتان

وأضافت أن وزير الخارجية الصيني أكد لنظيره الأمريكي أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الصينية.

وحذر وزير الخارجية الصيني وانج يي من "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" ترسلها الولايات المتحدة بشأن تايوان.

ونبه وزير الخارجية الصيني نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية، عن وانج قوله لبلينكن يوم الجمعة في نيويورك، إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان.

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