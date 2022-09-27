الخارجية الصينية: العلاقات بين بيکين وواشنطن تمر بمنعطف حرج

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وأضافت أن وزير الخارجية الصيني أكد لنظيره الأمريكي أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الصينية.

وحذر وزير الخارجية الصيني وانج يي من "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" ترسلها الولايات المتحدة بشأن تايوان.

ونبه وزير الخارجية الصيني نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية، عن وانج قوله لبلينكن يوم الجمعة في نيويورك، إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان.