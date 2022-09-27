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وزير الخارجية الروسي: واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان

وزير الخارجية الروسي: واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الروسي، لاوروف، من تداعيات سياسة واشنطن تجاة الجمهورية الإسلامية في إيران وأزمة تايوان.

العالم - روسيا

وقال وزير الخارجية الروسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان والعقوبات الأمريكية أداة للابتزاز، مشيرا الى ان موسكو تعمل على إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران،

واضاف لافروف ان نشر النيتو أسلحته لتصل إلى حدود روسيا هدفه السيطرة على الدول الآسيوية

كما صرح لاوروف: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا حربا اقتصادية ضد روسيا ما أدى لارتفاع الأسعار

وتابع: قدمنا على مدار سنوات مقترحات أمنية في أوروبا لكن الرد كان متغطرسا

واشار الى الحرب في أوكرانيا وقال: إن حرب نظام كييف على شعبه لم تترك لنا إلا خيار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. أي دولة ذات سيادة ستتخذ نفس الإجراءات التي اتخذناها في أوكرانيا

هذا وأكد لاوروف أنه يجب توسيع مجلس الأمن الدولي ليضم دولا من آسيا وإفريقيا

واشار الى سياسات أمريكا المزورة تجاة الدول و قال: جهود الولايات المتحدة ليست ديمقراطية بل هي دكتاتورية خالصة

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