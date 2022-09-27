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كييف تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن ومحاسبة روسيا

كييف تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن ومحاسبة روسيا
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو أن كييف تقدمت بطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لبحث استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وأضاف نيكولينكو: "طلبت أوكرانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس حول الاستفتاءات الوهمية التي تجريها روسيا في أراضي أوكرانيا".

وأقال: "يجب محاسبة روسيا على محاولاتها الإضافية لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

وتواصل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون جنوبها، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في حملة انطلقت في الـ23 من سبتمبر الجاري وستستمر حتى الـ27 منه.

مجلسا الاتحاد، والدوما الروسيان، أعربا عن تأييدهما المطلق لقبول نتائج الاستفتاء في المناطق المذكورة.

وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

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