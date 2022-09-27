شاهد.. واشنطن تبعث رسالة جديدة لطهران والاخرى ترد

العالم - إيران

وهذا ما كشف عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي أكد أن الأميركيين بعثوا رسالة جديدة في الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن النية للتوصل الى اتفاق، وكان الرد الإيراني أن تبرهن واشنطن على حسن نواياها عبر التحلي بالواقعية من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان: "لقد صرح الجانب الأمريكي مرات عديدة وحتى في الأيام الأخيرة بأن لدينا الإرادة والنوايا الحسنة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق، فابلغناكم أن عليهم أن يكونو واقعيين ويظهروا حسن النية ويترجموا ذلك حتى نتمكن من التوصول إلى نقطة الاتفاق".

وبدوره أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجيية في البرلمان الإيراني "وحيد جليل زادة" ان الرئيسين السويسري والفرنسي خلال لقاءهما بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في نيويورك حملا رسائل اميركية تتعلق بالاتفاق النووي واقتراح لعقد لقاءات ثنائية مباشرة، لكن الرئيس الإيراني أكد أن بلاده لم تنتفع من اللقاءات الثنائية الماضية.

تصريحات دعمها اعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" ان واشنطن ترى بأن الدبلوماسية والمفاوضات أفضل طريقة لتحقيق الهدف والتوصل إلى اتفاق مع طهران، رغم تكراره التصريح بان واشنطن لن تسمح لايران بامتلاك السلاح النووي، وهو ما اعتبر محللون سياسيون انه ياتي للاستهلاك المحلي ولطمأنة كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي اعلن رفضه للاتفاق النووي واي اتفاق قادم اذا لم يتضمن وضع الخيار العسكري على الطاولة.

تصريحات تاتي في طار الحرب النفسية التي طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بانهائها سريعا، مشددا على انه من حق جميع الدول الحصول على الصناعة والتكنولوجيا النووية ضمن أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.