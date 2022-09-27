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الخارجية الايرانية تستدعي سفير النروج

الخارجية الايرانية تستدعي سفير النروج
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير أوسلو إحتجاجا على "تدخل" رئيس البرلمان النرويجي في الشؤون الداخلية الايرانية.

العالم - إيران

ونقلت وكالة "ارنا"، بأن وزارة خارجية الايرانية استدعت سفير النرويج في طهران أمس السبت، وابلغته احتجاجا لقاء مواقف رئيس البرلمان النرويجي التدخلية حول التطورات الداخلية في البلاد.

وابلغ المدير العام لشؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية السفير النرويجي في هذا اللقاء، احتجاجا شديد اللهجة على خلفية التصريحات المتحيزة والعارية عن الصحة لرئيس البرلمان النرويجي حول الاضطرابات الاخيرة.

واعتبر الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، ان تلك التصريحات غير البناءة شكّلت تدخلا في شؤون ايران الداخلية.

من جانبه، اكد السفير النرويجي في طهران بانه سينقل هذا الاحتجاج على وجه العجالة الى اوسلو.

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