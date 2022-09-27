إحباط محاولة أوكرانية للهجوم على محطة زابورجيه النووية

العالم- روسيا

أفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنه في إطار استفزازات نظام كييف المستمرة في منطقة محطة زابوروجيه، أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة على المناطق السكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية خلال يوم، قبل أن تقوم المدفعية الروسية بقمع مصادر نيران العدو في الضفة المقابلة لنهر دنيبر.

وفي ما يلي أهم ما ورد في التحديث اليومي لوزارة الدفاع الروسية:

إصابة راجمة صواريخ من طراز HIMARS في منطقة نيكولايف

القضاء على نحو 100 من المرتزقة الأجانب وتدمير 15 قطعة من المعدات العسكرية بقصف صاروخي قرب مدينة زابوروجيه

مقتل ما يصل إلى 30 مسلحا وتدمير 5 قطع من المعدات العسكرية بضربات جوية عالية الدقة لنقاط انتشار دائمة ومركز اتصالات للوائين أكرانيين في منطقة خيرسون

مجموع خسائر القوات الأوكرانية على محور نيكولايف - كريفوي روغ خلال يوم بلغ أكثر من 110 أفراد بين قتيل وجريح، و13 قطعة من المعدات العسكرية

تصفية ما يصل إلى 50 مسلحا بضربة لنقطة إصلاح وترميم معدات تابعة للجيش الأوكراني في منطقة أنوفكا بدونيتسك

إحباط محاولات هجوم قام بها اللواء 79 محمول جوا على محور ماريينكا بدونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 50 فردا

إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" تم تحديثهما لاستخدام صواريخ HARM الأمريكية المضادة للرادارات

إسقاط 12 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعتراض 18 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و3 صواريخ من طراز HARM

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 301 طائرة، و155 مروحية، و2074 طائرة بدون طيار، و377 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5111 دبابة ومدرعة أخرى، و845 راجمة صواريخ، و3413 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5874 مركبة عسكرية خاصة.