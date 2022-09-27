المواطنون الروس يتعلمون كسر أذرعهم في البيت ..ما السبب؟!

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وكان بوتين ومسؤولون عسكريون قد أعلنوا، الأربعاء، قرار تجنيد ما يصل إلى 300 ألف جندي احتياطي على الفور للقتال في الحرب على أوكرانيا.

بعد ساعتين من الخطاب، ارتفعت عمليات البحث في "غوغل" عن "كيفية كسر ذراع في المنزل" في أنحاء روسيا.

وسرعان ما ارتفعت العبارة من تصنيف 0 إلى 38 من 100 في بيانات عمليات البحث الرائجة في "غوغل"، وفقاً لمجلة "نيوزويك".

وأظهرت بيانات "غوغل" أيضاً ارتفاعاً في عمليات البحث عن "أفياساليس"، وهو أشهر موقع لحجز الرحلات الجوية في البلاد، حيث قام الروس بجولة على تذاكر الطيران خارج البلاد.

وبيعت حتى الأحد تذاكر رحلات مباشرة، ومع محطات توقف، من موسكو إلى تركيا وأرمينيا، حيث يمكن للروس الدخول من دون تأشيرة، وفقاً لـ"أفياساليس".

وارتفعت الأربعاء قيمة الرحلات الأقل تكلفة إلى دبي إلى 5 آلاف دولار، أي حوالي 300 ألف روبل، وهو وضع تسارع مع مرور اليوم.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر أنه "كان من الممكن شراء تذكرة ذهاب فقط في الصباح مقابل 200 ألف روبل إلى 300 ألف روبل، لكن ليس بعد الآن".

ولم يقل الكرملين ما إذا كان سيمنع المجندين من السفر خارج البلاد، ولم تُفرض قيود في الساعات التي تَلَت إعلان الإجراءات العسكرية الصارمة، وفقاً لوكالة السياحة الروسية.