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ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 97 شخصاً

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 97 شخصاً
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد ضحايا الزورق اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس بسوريا إلى 97 شخصاً وذلك بعد انتشال جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد.

العالم - سورية

وحسب "سانا" ذكر مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي أنه تم العثور على جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد تم انتشالهما ونقلهما من قبل سيارات الإسعاف إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل.

ونقلت وزارة النقل السورية الجمعة عن ناجين قولهم: إن القارب أبحر من منطقة المنية بشمال لبنان يوم الثلاثاء وعلى متنه ما بين 120 و150 شخصاً.

وقطع القارب المياه الإقليمية اللبنانية، واقترب الركاب من تحقيق حلمهم بالوصول إلى الشواطئ الإيطالية، لكن المحرك تعطل بشكل مفاجئ.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون السوري بغرق مركب لبناني للنزهة في المياه الحدودية قبالة مدينة طرطوس، وأن فرق الإنقاذ السورية انتشلت عدداً من ركاب الزورق، أسعفوا إلى مستشفى المدينة.

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